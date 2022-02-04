 إدراج أنغامي في بورصة ناسداك كأول شركة تكنولوجيا عربية

أعلن سوق أبوظبي العالمي قبول إدراج شركة أنغامي، شركة عامة مسجلة في السوق، في بورصة ناسداك بعد اندماجها الناجح مع "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني" /المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز /VMAC/، وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة.

و من المقرر إدراج أنغامي في بورصة ناسداك بالرمز /ANGH/ وهي المناسبة التي احتفلت بها الشركة أمس عبر إقامة حفل قرع الجرس.

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تعد "أنغامي" المنصة والخدمة الرائدة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدمت خلال مسيرتها قصة نجاح إقليمية حقيقية.

كانت الشركة قد تأسست في العام 2012 واتخذت من سوق أبوظبي العالمي مقرا رئيسيا لنشاطها، لتحقق الشركة نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا القبول لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دليلا على إمكاناتها لتحقيق النمو المستمر.

وفي غضون أقل من عشر سنوات عملت " أنغامي " مع العديد من شركاء العلامات المحلية بهدف تطوير منصة شاملة للأغاني من جميع أنحاء المنطقة ودخلت في تفاوض على التراخيص مع عدد من العلامات التجارية الدولية الكبرى.

و تمتلك "أنغامي" اليوم ما يزيد على 72 مليون أغنية متاحة في مكتباتها فيما تمكنت من استقطاب أكثر من 75 مليون مستخدم مسجل، يضاف إلى ذلك أكثر من 40 شريكا في مجال الاتصالات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتمادا على نموها ونجاحها منذ انطلاقتها الأولى، تحولت " أنغامي " إلى قوة دافعة وراء رسم معالم أعمال الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع اقتراب موعد الإدراج الرسمي، ستصبح أنغامي أول شركة تقنية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وأول شركة عربية تدرج في السوق ذاته منذ أكثر من 25 عاما.

وفي إطار وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية، تستعد أنغامي للمرحلة التالية في رحلتها خاصة في مجالي الابتكار التكنولوجي والمحتوى الأصلي، لتعزيز قدراتها على تقديم عروضها لملايين المستخدمين حول العالم.

كانت أنغامي قد أنشأت مقرها العالمي ومركز البحث والتطوير بمدينة أبوظبي في العام 2021 كجزء من شراكتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار برنامج الابتكار الذي تبلغ قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار أميركي).

وقدم المكتب للشركة حوافز مالية وغير مالية لتأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى مساعدة هذه المنصة الموسيقية في الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والوصول إلى مجموعة المواهب القادرة على المنافسة والبنية التحتية الراسخة.