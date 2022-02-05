تنمية نفط عمان: عقد مع أبراج لتقديم خدمات التصديع الهيدروليكي

وقعت شركة تنمية نفط عمان عقدا مع شركة أبراج لخدمات الطاقة لتنفيذ خدمات التصديع الهيدروليكي وتحفيز الآبار في الآبار منخفضة الضغط مع إمكانية تقديم الخدمات ذاتها في الآبار ذات الضغط المرتفع.

أفادت تنمية نفط عمان، بتغريدة على "تويتر" بأن نسبة التوطين في هذا العقد تبلغ في البدء 93% فضلاً عن توطين المناصب الرئيسية وتدريب الخريجين العمانيين، ليشغلوا وظائف فنية في مرحلة تالية.

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من جانب آخر قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست بوقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.