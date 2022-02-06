أرباح "اليمامة للحديد" الفصلية تنخفض 20% إلى 34 مليون ريال

أظهرت نتائج شركة اليمامة للصناعات الحديدية، انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 20.3% إلى 34 مليون ريال، قياسا على أرباح بقيمة 42.66 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسب تراوحت بين 13.70% و69.60%.

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وتعد هذه الزيادة أعلى من نسبة ارتفاع أسعار بيع المنتجات التي بلغت 60.51% و11.48% في قطاعي الإنشاءات والكهرباء على التوالي.

وأشارت الشركة إلى انخفاض كميات المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 35.7% خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 6.7% إلى 464.24 مليون ريال في الربع الأول، قياسا على 434.86 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وكان صافي أرباح الشركة في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2021، سجل ارتفاعا بنسبة 310% إلى 207.8 مليون ريال، قياسا على 50.65 مليون ريال في العام السابق له.