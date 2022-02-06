أرباح المباني الكويتية ترتفع 154% في 2021 إلى 184 مليون دولار

أظهرت البيانات المالية لشركة "المباني" المدرجة في بورصة الكويت، ارتفاع أرباح عام 2021 بنسبة 154.5% إلى 55.41 مليون دينار (184 مليون دولار)، قياسا على أرباح بواقع 21.77 مليون دينار (72.19 مليون دولار) في العام السابق له.

وقالت "المباني" في بيان، اليوم الأحد، إن نمو الأرباح السنوية يعود إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 53% إلى 100.51 مليون دينار (333.3 مليون دولار)، مقابل 65.54 مليون دينار (217.3 مليون دولار) خلال العام السابق.

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وأشارت الشركة أيضا إلى نمو الإيرادات الأخرى بنسبة 67% لتصل إلى 2.26 مليون دينار في عام 2021، مقابل 1.36 مليون دينار خلال عام 2020.

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 20% إلى 14.75 مليون دينار، قياسا على 12.29 مليون دينار في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن تحسن قيمة صافي الربح يأتي بدعم انخفاض معدل الخصومات المقدمة لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز (أكبر مجمع تجاري في الكويت)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن 2021 بواقع 14 فلسا لكل سهم أصلي، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 6% بواقع 6 أسهم لكل 100 سهم أصلي.