أرباح مصرف الإنماء ترتفع 37.8% إلى 2.7 مليار ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 37.79% في 2021 إلى نحو 2.71 مليار ريال، مقابل نحو 1.97 مليار ريال أرباحه في 2020.

وقال مصرف الإنماء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في 2021، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.3% إلى نحو 6.67 مليار ريال.

مادة اعلانية

وأضاف المصرف أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات.

وأوضح أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.2% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف رواتب الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح مصرف الإنماء نحو 618.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 394 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بارتفاع 57.03%.