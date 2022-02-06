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صندوق المعذر ريت يشتري عقارا في مدينة الشارقة الإماراتية بـ105 ملايين درهم

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المعذر ريت
شعار صندوق المعذر ريت
سوق السعودية

صندوق المعذر ريت يشتري عقارا في مدينة الشارقة الإماراتية بـ105 ملايين درهم

بقيمة إيجارية سنوية 8 ملايين درهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، عن إتمام صندوق المعذر ريت لصفقة شراء عقار مبنى مستشفى برجيل الواقع في مدينة الشارقة في دولة الإمارات.

وقالت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، مدير الصندوق، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الشراء بلغت 105 ملايين درهم منها 5 ملايين درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن العقار مؤجر لشركة في بي إس للرعاية الصحية وهي الشركة المشغلة لسلسة مراكز برجيل للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية.

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وأوضحت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، أن المستأجر يتمتع بسمعة طيبة، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية 8 ملايين درهم بزيادة تدريجية في القيمة تبلغ 500 ألف درهم كل خمس سنوات ولمدة إيجارية تبلغ 20 عاماً، وبمتوسط عائد يبلغ 8.75% خلال المدة المتبقية من العقد.

وأشارت إلى أنه لا توجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في الاتفاقية.

وتوقعت أصول وبخيت الاستثمارية، أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي، من خلال زيادة قيمة إيرادات الصندوق الصافية بعد خصم مصاريف الصندوق، وزيادة متوسط مدة العقود الإيجارية للصندوق.

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