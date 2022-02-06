فودافون قطر بصدد إنشاء محطة كابلات بحرية دولية

كشفت شركة فودافون قطر أنها بصدد إنشاء محطة كابلات بحرية دولية لاستضافة كابل بحري سيساهم في ربط قطر بأكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم.

وذكرت أن شركة فودافون قطر وقعت اتفاقية في هذا السياق مع مجموعة الاتصالات السعودية، عضو تحالف (‭2‬أفريكا)، لمدة 20 عاما، وتقوم بموجبه شركة فودافون ببناء وتشغيل محطة كابلات بحرية دولية خاصة بالمشروع في قطر، ما يجعلها طرفا في مشروع متعدد الأقاليم يدعم الاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي باستمرار، ويفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الفرص المحلية والدولية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، " نعمل حاليا على بناء محطة جديدة للكابل البحري، الأمر الذي يساهم في سرعة التحول الرقمي، وزيادة سعة الاتصال بالإنترنت، وجودتها في دولة قطر"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف أنه من خلال شبكات الكابلات البحرية العالمية، سيزداد ارتباط دولة قطر واتصالها بالاقتصاد الرقمي العالمي، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو في السوق القطري عبر التجارة والاستثمار ، بالإضافة إلى زيادة نشاط الأعمال المحلية والدولية .

ويخدم الكابل الجديد الواسع النطاق المزيد من المجتمعات التي تعتمد على الإنترنت في توفير الخدمات للمستهلكين وإقامة الأنشطة التجارية، وستمكنها من جني مكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة بفضل تعزيز فرص الاتصال بالإنترنت.

كما يخدم هذا المشروع الضخم من الكابلات البحرية القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر الاتصالات الدولية لما يقرب من 3 مليارات نسمة يمثلون 36 %، من سكان العالم.

ويمتد الجزء الجديد من الشبكة المسمى Africa PEARLS2- إلى الخليج العربي والهند وباكستان، ويصل هذا الامتداد بالطول الإجمالي لنظام الكابلات (2Africa)إلى ما يزيد عن 45 ألف كيلومتر.

وتربط أنظمة الكابلات البحرية قارات العالم ببعضها البعض، وتتيح إمكانية النقل الرقمي السريع للبيانات باستخدام تقنيات الألياف الضوئية الأكثر كفاءة في نقل البيانات بسرعات وأحجام أكبر بكثير من الأقمار الصناعية.

و"فودافون - قطر" هي شركة مساهمة عامة قطرية، بدأت أعمالها التجارية في عام 2009، ويبلغ رأسمالها 4.277 مليار ريال.