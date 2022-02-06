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مصرف الإنماء يؤسس شركة في جزر الكايمان تعمل بالمشتقات المالية

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مصرف الإنماء مناسبة
فرع تابع لمصرف الإنماء
سوق السعودية

مصرف الإنماء يؤسس شركة في جزر الكايمان تعمل بالمشتقات المالية

برأسمال 50 ألف دولار

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الإنماء عن انتهائه من إجراءات تأسيس شركة ذات أغراض خاصة بمسمى "الإنماء ذات الأغراض الخاصة المحدودة" والمرخصة في جزر الكايمان، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة بالكامل للبنك، وبرأس مال مرخص قدره 50 ألف دولار ما يعادل نحو 187.5 ألف ريال.

وأضاف أنه سيتم من خلال الشركة تنفيذ معاملات المشتقات المالية واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك الدولية.

وأوضح مصرف الإنماء أنه لا يوجد أثر مالي يؤثر على القوائم المالية للبنك.

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