"جبل عمر" تعلن الاسترداد الجزئي المبكر لصكوك بـ67.5 مليون دولار
استحقاقها الأصلي في نوفمبر 2023
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استردادها الجزئي المبكّر "السداد المبكر" لشهادات الصكوك البالغة قيمتها الاسمية 67.5 مليون دولار من إجمالي 135 مليون دولار، أصدرتها في 15 نوفمبر 2018، وتاريخ استحقاقها الأصلي هو 15 نوفمبر 2023.
وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك المستردة بالإضافة إلى أي أرباح دورية مستحقة إلى حسابات حملة الصكوك بالتناسب مع ما يملكه كل منهم.
وأضافت أن نسبة الاسترداد من الأصلي الكلي تبلغ 50%، ويبلغ العائد الإجمالي للصكوك المستردة 337.5 صك.
وأوضحت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد بلغت 200 ألف دولار، وسيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك يوم 4 مارس 2022.
وأشارت شركة جبل عمر للتطوير، إلى أن هذه الخطوة تعد أحد مخرجات خطة التحول التي عملت عليها لتحسين هيكل رأس المال وتخفيض الالتزامات المالية وتكاليف التمويل.
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