"عذيب للاتصالات" تتحول للخسارة في الربع الرابع وتتكبد 7.4 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) تكبدها خسائر فصلية بلغت 7.37 مليون ريال، في الربع الرابع من 2021، مقابل أرباح 126.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

ورفعت "عذيب للاتصالات" خسائرها على أساس فصلي بنسبة 23.8%، حيث كانت قد تكبدت خسائر في الربع السابق 9.6 مليون ريال.

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وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة تكبدت خسائر 29 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 102.6 مليون ريال.

وقالت "عذيب للاتصالات" إن سبب الخسائر في الربع الرابع وفترة التسعة أشهر الأولى، تعود إلى تراجع الإيرادات الأخرى (حيث تم توقيع تسوية مع مورد رئيسي خلال الربع المماثل من العام السابق نتج عنها إيرادات أخرى غير متكررة بلغت 101 مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ 35.86 مليون ريال كإيرادات تمويل).

كما تأثرت الشركة بارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصاريف التمويلية، على الرغم من ارتفاع الايرادات وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومخصص الزكاة.