"لجام للرياضة" تحقق 206 مليون ريال أرباحا في 2021

تحولت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) للربحية في 2021، لتحقق أرباحا سنوية بلغت قيمتها 206 مليون ريال، مقابل خسائر 58.7 مليون ريال، في 2020.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة "وقت اللياقة"، 372 مليون ريال، في 2021، مقابل 139.8 مليون ريال، في 2020، بنمو 166%.

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وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع 85.9 مليون ريال.

وذكرت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في بيان نشر على موقع سوق السعودية أنها حققت أعلى صافي ربح سنوي في تاريخها خلال 2021، وذلك لنمو الإيرادات بمقدار 222.68 مليون ريال، وانخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 9.75 مليون ريال، وصافي انخفاض في جميع التكاليف الأخرى (متضمنة تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 32.31 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام بمقدار 222.68 مليون ريال بشكل رئيسي إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع إيرادات الاشتراكات والعضوية بمقدار 193.29 مليون ريال نتيجة زيادة عدد الاشتراكات الجديدة والتجديدات خلال العام مقارنة بالعام السابق، وارتفاع دخل التدريب الشخصي بمقدار 20.55 مليون ريال نتيجة زيادة عدد حصص التدريب الشخصية التي أقيمت في الأندية في العام الحالي.

كما ارتفعت إيرادات الإيجار والإيرادات الأخرى بمقدار 8.84 مليون ريال نتيجة عقود الإيجار الجديدة خلال العام.

كما شهدت أعمال الشركة تغيرا في تكلفة الإيرادات والمصروفات الأخرى خلال العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الإيرادات بمقدار 9.75 مليون ريال تمثل (-1.86٪)، ويرجع ذلك إلى ارتفاع خصومات الإيجار المكتسبة بمقدار 10.82 مليون ريال وانخفاض المصروفات الاستهلاكية نتيجة مبادرات خفض التكاليف التي تم اتخاذها خلال العام الحالي والتي قابلها جزئيًا ارتفاع في تكاليف الأجور والمميزات والتكاليف الحكومية.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 11.41 مليون ريال (14.83٪) بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تقنية المعلومات ورسوم الأتعاب المهنية في العام الحالي، إضافة إلى انخفاض حساب خسائر انخفاض القيمة وشطب الأصول غير المالية بمقدار 41.29 مليون ريال خلال العام.

وانخفضت تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض مؤشر السايبور، وانخفاض مدفوعات الفوائد.