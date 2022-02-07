أرباح "البحري" ترتفع 18.6% إلى 92 مليون ريال بالربع الرابع من 2021

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بنسبة 18.62% إلى نحو 91.98 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الرابع من 2021، مقابل نحو 77.54 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "البحري" بنسبة 411.28% مقارنة بصافي ربح نحو 17.99 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

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وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% مع تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيرادات بمبلغ 149 مليون ريال مدعوما بتحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 27.8 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 19 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى الحد من نمو الأرباح خلال الربع الرابع من 2021.

وخلال العام 2021، تراجعت أرباح "البحري" بنسبة 87.75% في 2021 إلى 192.43 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.57 مليار ريال في 2020.

وقالت "البحري"، إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال 2021 مقارنة مع 2020 يعود إلى الانخفاض في الإيرادات من عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام بنسبة 49% بمبلغ 2.988 مليار ريال، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في معدلات أسعار النقل العالمية بالإضافة لانخفاض عمليات النقل خلال 2021.