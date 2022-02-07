أرباح "السعودي الفرنسي" السنوية ترتفع 123% إلى 3.45 مليار ريال 

أظهرت بيانات البنك السعودي الفرنسي، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال العام 2021 بنسبة 123.15% إلى 3.45 مليار ريال، قياسا على 1.54 مليار ريال في عام 2020.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل يرجع إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 33.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2%.

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ويعود الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله ارتفاع جزئي في مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية.

وذكر البنك أن ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله انخفاض جزئي في الدخل التشغيلي الآخر ودخل الصرف الأجنبي.

وبالنسبة للربع الرابع من 2021، بلغ صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة نحو 1.059 مليار ريال، قياسا على 233 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ مخصص خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 1.021 مليار ريال، مقارنة بـ 2.816 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 168 مليون ريال، مقارنة بـ 854 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بـ 296 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وبلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 66 مليون ريال، مقارنة بـ 139 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بـ 110 ملايين ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.