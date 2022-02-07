أرباح سيراميك رأس الخيمة تقفز 103% إلى 298 مليون درهم في 2021

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 102.5% ليصل إلى 298.1 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالي.

وأفادت الشركة أن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 21.8٪ ليصل إلى 2.86 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 32.7٪ ليبلغ 501.3 مليون درهم خلال العام المالي 2021 مقارنة بالسنة المالية 2020.

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ووافق مجلس إدارة الشركة على تعديل سياسة توزيع الأرباح، والتي تنص السياسة الجديدة على حد أدنى من توزيعات الأرباح يبلغ 20 فلسًا سنويًا للسنة المالية 2022 تُدفع على أساس نصف سنوي وتنص أيضًا على الالتزام بدفع أرباح بحد أدنى 60 فلساً على مدى السنوات الثلاث الممتدة حتى 2024.

وستخضع سياسة توزيع الأرباح المعدلة لعوامل مثل توقعات الأعمال، ومتطلبات رأس المال لفرص النمو، وخطط التوسع، ومستويات الرافعة المالية المثلى، والاحتياطيات النقدية الجيدة بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية. سيتم تقديم سياسة توزيع الأرباح المعدلة لمساهمي الشركة للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

ويوصي المجلس مساهمي الشركة بالموافقة على توزيع أرباح عن عام 2021 بواقع 20 فلسا للسهم، منها 10 فلوس للسهم تم دفعها في أكتوبر 2021 كأرباح نصف سنوية.