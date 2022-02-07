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بنك الجزيرة يوزع 287 مليون ريال عن النصف الثاني من 2021

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بنك الجزيرة
بنك الجزيرة
بنوك السعودية

بنك الجزيرة يوزع 287 مليون ريال عن النصف الثاني من 2021

بواقع 0.35 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الجزيرة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام 2021، بمقدار 3.5% كنسبة إلى القيمة الاسمية للسهم تعادل 0.35 ريال لكل سهم أصلي.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة التوزيعات يبلغ 287 مليون ريال، توزع على 820 مليون سهم.

وأشار البنك إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 13 فبراير 2022، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 2876.6% إلى نحو 1.01 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 33.8 مليون ريال في 2020.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع بنحو 972 مليون ريال في 2021، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنحو 951 مليون ريال وارتفاع دخل العمليات بنسبة 8%.

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