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بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

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بنك الرياض
فرع تابع لبنك الرياض
سوق السعودية

بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج السعودية على مستثمرين مؤهلين

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الرياض عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي "الصكوك" من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه عين شركة إتش إس بي سي وشركة الرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب لعقد مكالمات مع المستثمرين.

وأضاف بنك الرياض أن مجلس إداراته وافق على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائما.

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وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويهدف الطرح إلى دعم قاعدة رأس مال البنك وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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