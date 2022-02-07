موانئ أبوظبي تقفل إصداراً أولياً بـ 4 مليارات درهم وتدرج أسهمها غداً

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الاثنين، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر بدء تداول الأسهم يوم غدٍ تحت الرمز (ADPORTS).

ونجحت المجموعة في وقت سابق للإدراج في استقطاب رأسمال جديد من إصدار أولي، وسيتم توظيف هذه العائدات التي بلغت 4 مليارات درهم إماراتي في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.

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وستحافظ "القابضة" (ADQ) وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44%، وفقاً لبيان مكتب أبوظبي الإعلامي.

وقامت "القابضة" (ADQ) قبل الإدراج بنقل ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي شملت 22.32% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس "أرامكس"، و10% من شركة الجرافات البحرية الوطنية "إن إم دي سي" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري، حيث تشكل هاتان الشركتان رافداً مهماً لأعمال مجموعة موانئ أبوظبي وستسهمان في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة بصفتها منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.

حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021 معدل نمو في العائدات بلغ 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.791 مليار درهم- ما يعادل 760 مليون دولار، في زيادة عن الرقم المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 والبالغ 2.295 مليار درهم - ما يعادل 625 مليون دولار.

ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات جديدة. كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة لتصل إلى 1.161 مليار درهم- ما يعادل 316 مليون دولار من 1.018 مليار درهم-ما يعادل 295 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".