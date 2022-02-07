وظائف في شركة كريم التابعة لأوبر.. طلبت المئات في هذه التخصصات
شملت مهندسين إلى محللي بيانات ومديري عمليات إلى مصممي منصات وكل ما بينها
قالت شركة كريم التابعة لأوبر بمنطقة الشرق الأوسط في تدوينة على لينكد إن اليوم الاثنين، إنها تتطلع لشغل أكثر من 200 وظيفة في الشركة.
وقالت كريم إنها تتطلع لشغل الوظائف التي أتيحت في مختلف مجالات العمل بالشركة "من مهندسين إلى محللي بيانات، ومن مديري عمليات إلى مصممي منصات، وكل ما بينها".
تعمل كريم، التي اشترتها أوبر تكنولوجيز في 2019 مقابل 3.1 مليار دولار، على توسيع قاعدة تطبيقها سوبر آب الذي يقدم خدمات خارج نطاق عملها الأساسي في مجال طلب سيارات الأجرة مثل توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل.
أتاح استحواذ أوبر في 2019 على كريم سيطرة الشركة الأميركية على السوق في أنحاء الشرق الأوسط وباكستان قبل الطرح العام الأولي لأوبر في نفس العام الذي جمع 8.1 مليار دولار من المستثمرين وأعطى الشركة تقييما عند 82.4 مليار دولار.
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