"البحري" توصي بزيادة رأسمالها 25% إلى 4.9 مليار ريال عبر أسهم منحة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال يصبح بعد الزيادة نحو 4.92 مليار ريال مقارنة بنحو 3.94 مليار ريال.

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ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 492.19 مليون سهم، مقابل 393.75 مليون سهم قبل الزيادة.

وأضافت "البحري" أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984.37 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والذي سيحدد لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "البحري"، عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021.

وقالت إن توصية عدم توزيع أرباح نقدية بسبب تأثر نتائج الشركة خلال العام 2021 بالتقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية وللمحافظة على التدفقات النقدية للشركة وتقوية المركز المالي للشركة لدعم توسعاتها المستقبلية، وفقا للضوابط الواردة في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ 26 أبريل 2021، والاكتفاء بالأرباح المرحلية التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام 2021 بواقع ريال لكل سهم.

تراجعت أرباح "البحري" خلال العام 2021، بنسبة 87.75% إلى 192.43 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.57 مليار ريال في 2020.