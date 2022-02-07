"سبكيم" تستكمل أهداف الاندماج قبل موعدها وتحقق 298 مليون ريال قيمة مضافة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن استكمال أهداف الاندماج قبل الموعد وتحقيق قيمة مضافة قدرها 298 مليون ريال خلال 2021.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها التزمت خلال العام 2019 بتحقيق قيمة مضافة ناتجة عن الاندماج تتراوح ما بين 175 - 225 مليون ريال من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بعد ثلاث سنوات.

مادة اعلانية

وأضافت أن ذلك استناداً إلى استراتيجية تشمل تقوية وتعزيز محفظة منتجات الشركة، وزيادة حجم ومرونة العمليات، وتفعيل المزايا والقدرات التنافسية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى إيجاد أرضية صلبة لمواصلة النمو.

وأوضحت "سبكيم" أنها حققت تقدما في كل هذه المبادرات، من خلال التركيز على دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ واستمرارية الأعمال والإجراءات المحققة للتكامل بعد الاندماج، وهو ما مكنها من زيادة قيمة مضافة من الاندماج قدرها 298 مليون ريال في عام 2021، متجاوزة بشكل كبير الهدف المرصود قبل الموعد المحدد لذلك في يونيو 2022.

وذكرت الشركة أن ذلك يعد إنجازاً مقارنة بعمليات الاندماج المشابهة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات على مستوى العالم.

وأشارت إلى تعزيز عمليات الصيانة الوقائية والتحسين، كما اعتمدت "سبكيم" على قدراتها التسويقية وحضورها القوي في الأسواق العالمية من خلال شركاتها في أوروبا وآسيا لتحقيق أكبر قيمة مضافة لمنتجاتها.

وقامت "سبكيم" بعد الاندماج بجهود تهدف لإعادة التفاوض على العقود الرئيسية، مثل الصيانة والشحن والخدمات اللوجستية وتسهيلات القروض وغير ذلك مع الموردين والمؤسسات المالية لتعزيز عمليات الشراء وتقليل التكاليف.

وأوضحت "سبكيم" أنها أجرت تحديثاً كاملاً لاستراتيجية محفظة منتجاتها، حيث تم تقييم جاذبية المنتجات على المدى الطويل من منظور السوق.