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OCI توقع اتفاقاً نهائياً للتحالف الاستراتيجي مع ADQ و"ألفا ظبي القابضة"

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أبوظبي

OCI توقع اتفاقاً نهائياً للتحالف الاستراتيجي مع ADQ و"ألفا ظبي القابضة"

سيتم ضخ 375 مليون دولار مقابل حصة 15% من مجموعة Methanol OCI

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة أو سي أي إن في OCI N.V الهولندية، اتفاقية نهائية لتحالف استراتيجي مع "القابضة " ADQ و"ألفا ظبي القابضة".

وفي إطار التحالف، سيتم ضخ 375 مليون دولار مقابل حصة 15% من مجموعة Methanol OCI، ومن المخطط أن يتم ضم المجموعة كشركة ضمن سوق أبوظبي العالمي.

ويركز التحالف على الميثانول النظيف كوقود للمستقبل، مع اعتبار الهيدروجين مادة أولية رئيسية للطاقة.

يذكر أن الشركات كانت قد وقعت على الاتفاق المبدئي في نوفمبر الماضي.

على الرغم من حداثة عهدها، برز اسم شركة أبوظبي التنموية القابضة في الآونة الأخيرة كأكبر الشركات القابضة في المنطقة وذلك بفضل حجم محفظتها وتنوعها.

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