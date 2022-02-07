NI Capital للعربية: صندوق جديد يستهدف عوائد 10%

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، محمد متولي في مقابلة مع "العربية"، أن لدى الشركة قاعدة عملاء تسعى لتحقيق عوائد متميزة.

أفاد متولي أن هذا التوجه لدى قاعدة عملاء الشركة، دفعها لإطلاق صندوق يتيح عوائد متميزة تصل إلى نسبة 10%.

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أشار إلى أن الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي، قد طرحت صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قال متولي إن الصندوق يخطط لاستثمار أمواله في أذون الخزانة وسندات الخزانة والتوريق والصكوك والودائع البنكية والقيم المنقولة على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداء من الخامس عشر من فبراير الحالي.

ذكر أن المستثمرين سيتمكنون من شراء وثائق الصندوق بعد إغلاق الاكتتاب الأولي خلال أي يوم عمل لكن الاسترداد سيكون يومي 15 و30 فقط من كل شهر مما سيتيح الفرصة لتحسين العائد عن ما تحققه الصناديق النقدية ذات السيولة العالية.

وبشأن صناديق الأسهم، قال متولي إن الشركة تترقب صدور اللائحة التنفيذية لهذا النوع من الصناديق لإصدار نشرة أول صندوق قريبا.