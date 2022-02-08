أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 8% إلى 1.06 مليار ريال في 2021

أظهرت بيانات البنك السعودي للاستثمار "الاستثمار"، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 8.38% في 2021، لتصل إلى 1.06 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 979.6 مليون ريال أرباح البنك في 2020.

وقال البنك السعودي للاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في 2021، على أساس سنوي، جاء نتيجة من الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات والارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل عمليات أخرى، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل أتعاب خدمات بنكية.

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وأشار البنك إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.8% إلى نحو 2.77 مليار ريال جاء نتيجة بشكل رئيسي من الانخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.5% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله ارتفاع في مصاریف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك وإطفاء.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، ارتفعت أرباح "الاستثمار" بنسبة 7.88% في الربع الرابع من 2021، إلى 286.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 265 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.