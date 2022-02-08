أرباح بيت التمويل الكويتي تصعد 60% في الربع الرابع 2021

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي بنحو 60% في الربع الرابع من العام 2021، إلى نحو 75 مليونا و300 ألف دينار.

وعلى مدار العام 2021، ارتفعت أرباح البنك بـ 64% لتصل إلى نحو 243 مليونا و400 ألف دينار.

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وأوصى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلسا للسهم عن العام 2021، فيما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%.