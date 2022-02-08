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أرباح بيت التمويل الكويتي تصعد 60% في الربع الرابع 2021

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بيت التمويل الكويتي مناسبة
بيت التمويل الكويتي
بورصة الكويت

أرباح بيت التمويل الكويتي تصعد 60% في الربع الرابع 2021

إلى 75.3 مليون دينار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي بنحو 60% في الربع الرابع من العام 2021، إلى نحو 75 مليونا و300 ألف دينار.

وعلى مدار العام 2021، ارتفعت أرباح البنك بـ 64% لتصل إلى نحو 243 مليونا و400 ألف دينار.

وأوصى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلسا للسهم عن العام 2021، فيما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%.

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