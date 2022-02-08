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أرباح "هيومن سوفت" الفصلية تنمو 49% إلى نحو 20 مليون دينار

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هيومن سوفت
هيومن سوفت
بورصة الكويت

أرباح "هيومن سوفت" الفصلية تنمو 49% إلى نحو 20 مليون دينار

فاقت متوسط توقعات المحللين

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة "هيومن سوفت" المدرجة في بورصة الكويت، خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 49% ليصل إلى نحو 20 مليون دينار.

وفاقت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 13.6 مليون دينار.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، قفزت الأرباح بـ 67% إلى 63 مليون دينار، وسط ارتفاع الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق.

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