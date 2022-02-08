أسمنت القصيم توصي بتوزيع 6% أرباحا نقدية عن الربع الرابع 

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2021، بإجمالي 54 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 90 مليون سهم.

وقالت أسمنت القصيم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

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وسيكون تاريخ الأحقية يوم الأحد 13 فبراير 2022، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 2 مارس 2022.

كانت أرباح شركة أسمنت القصيم، قد تراجعت بنسبة 14.77% في التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى 261.43 مليون ريال، مقابل 306.74 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.