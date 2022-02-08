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المركزي الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية

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البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
بنوك الكويت

المركزي الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية

عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر التوزيعات

الكويت - رويترز

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أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه سمح بتوزيع أرباح نصف سنوية للبنوك التي لديها رغبة "والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك".

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، في بيان صحافي، إنه أصدر تعميماً للبنوك بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية، لأثر التوزيعات على أوضاع البنك.

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