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بي.بي تسجل أعلى أرباح في 8 سنوات

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بي.بي تسجل أعلى أرباح في 8 سنوات

بلغت 12.8 مليار دولار في 2021

لندن - رويترز

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أعلنت بي.بي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أرباح بلغت 12.8 مليار دولار في 2021، وهي أعلى أرباح تسجلها في ثماني سنوات، وذلك مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط وانتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

بلغت الأرباح الصافية للشركة 4.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2021، متجاوزة توقعات المحللين بأن تبلغ 3.93 مليار دولار.

وكانت بي.بي قد حققت أرباحا بـ 3.32 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل 115 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

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