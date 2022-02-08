تراجع أرباح "أسواق العثيم" في الربع الرابع 7% لـ154.6 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسواق عبدالله العثيم "أسواق العثيم" 6.6% في الربع الرابع من 2021، إلى 154.6 مليون ريال، مقابل 165.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 244.6%، حيث كانت في الربع السابق عليه 44.8 مليون ريال.

مادة اعلانية

وخلال عام 2021، تراجعت أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 32.3%، إلى 305 ملايين ريال، مقابل 450.9 مليون ريال، في 2020.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن انخفاض الأرباح الفصلية يعود إلى تراجع هامش الربح بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة، ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، وارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية.

كما بدأ النشاط العقاري بالتعافي بعد أن شهد انخفاضاً في الربع المماثل من العام السابق.

وقد تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة حيث كانت متأثرة بالإجراءات الاحترازية في الربع المماثل من العام السابق.

وتضمنت نتائج الربع المقابل ربح غير متكرر بمبلغ 6.67 مليون ريال من إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف.

وعن أسباب انخفاض الأرباح السنوية قالت الشركة إنها تعود إلى تراجع المبيعات بنسبة 4.63%، حيث شهد النصف الأول من العام السابق إقبالاً كبيراً من العملاء على الشراء تحسباً للإجراءات الوقائية من انتشار جائحة كورونا. كما زاد إقبال العملاء على الشراء قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2020/7/1م.

كما تراجع هامش الربح بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة، وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، وكذلك ارتفعت المصاريف الإدارية نتيجة تسجيل أتعاب استشارية خاصة بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة وتعزيز الكادر في الوظائف القيادية وكذلك كان هناك استفادة من المبادرات الحكومية في العام السابق.