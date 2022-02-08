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رئيس "أتم" للعربية: 120 مليار دولار فرص تكنولوجيا المعلومات بالسعودية

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السعودية

رئيس "أتم" للعربية: 120 مليار دولار فرص تكنولوجيا المعلومات بالسعودية

ياسر الفرحان: فرص استثمارية ضخمة في قطاع إنترنت الأشياء ومعالجة البيانات

دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي في شركة "أتم" للأنظمة المتقدمة ياسر الفرحان، أن يصل سوق تكنولوجيا المعلومات في السعودية إلى 120 مليار ريال بحلول 2030.

وأفاد الفرحان في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى استثمر في السعودية الذي عُقد أمس في إكسبو دبي، أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تخفيض استهلاك الطاقة بـ18% في إحدى المنشآت الضخمة داخل المملكة، بدون أي تغييرات على الأجهزة ولكن بالاعتماد على المستشعرات التقنية، وهذا وفر مبالغ كبيرة من نفقات الطاقة.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في قطاع إنترنت الأشياء ومعالجة البيانات في المملكة.

وذكر أن الشركة منذ بداية تأسيسها تعمل مع شركات كبرى مثل أرامكو وسابك وغيرها، وتعمل في الوقت الحالي، على نقل الخبرات في منتجات ومواد جديدة، عبر التعامل مع مختلف الشركات لتوفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والـ IT.

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