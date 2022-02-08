شركة تابعة لـ"أسترا الصناعية" تتخارج من استثمار في العراق مقابل 731.2 مليون ريال

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن قيام شركتها التابعة "التنمية لصناعة الحديد" والمملوكة لها بنسبة 65%، بإبرام اتفاقية مشروطة للتخارج من استثمارها في شركة الإنماء بقيمة 195 مليون دولار (731.2 مليون ريال سعودي).

وأوضحت "أسترا" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تم إبرامها مع شركة "الغد المتكامل للتجارة العامة والحديد والصلب" للتخارج من استثمارها في شركة الإنماء لصناعة المواد الإنشائية العامة المحدودة (شركة الإنماء) والتي تملك مصنع حديد ومحطة لتوليد الطاقة في العراق.

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وأشارت الشركة إلى تخارج شركة التنمية من الاستثمار في شركة الإنماء (والمملوكة 100% من قبل شركة التنمية) من خلال بيع كامل أسهمها في شركة الإنماء وتسديد كامل قروض شركة التنمية لشركة الإنماء.

وأفادت الشركة بأن ملكية وإدارة شركة الإنماء ستبقى من قبل شركة التنمية، لحين إتمام هذه الصفقة واستيفاء شروطها.

وتتضمن شروط الصفقة، إتمام الموافقات النظامية في العراق للمضي في تنفيذ الصفقة، وحصول المشتري على التمويل اللازم من المصارف العراقية، واستلام شركة التنمية لقيمة القرض الممنوح لشركة الإنماء.

وتشمل الشروط استلام شركة التنمية قيمة الأسهم المباعة في شركة الإنماء، وتسجيل الأسهم المباعة لصالح المشتري لدى الجهات التنظيمية.

ويأتي النشاط الأساسي للشركة محل الصفقة في إنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وتبلغ القيمة الدفترية لاستثمار شركة التنمية في الإنماء نحو 11.6 مليون دولار بالسالب (43.5 مليون ريال سعودي بالسالب) وكذلك هناك رصيد قروض من التنمية للإنماء بمبلغ 134.6 مليون دولار (504.7 مليون ريال سعودي).

وذكر البيان أن المبالغ المذكورة في هذا البند هي وفق القوائم المالية غير المدققة لشركة التنمية كما في 31 ديسمبر 2021.

وتهدف الصفقة لموائمة محفظة أصول مجموعة "أسترا" واستراتيجية النمو لها.

وأضاف البيان أن الأثر المالي للصفقة على مجموعة أسترا الصناعية سيُحدد في حال إتمام الصفقة بناء على المعالجة المحاسبية والمصاريف والضرائب المفروضة على عملية البيع، كون العملية خاضعة للمعايير المحاسبية والجهات التنظيمية في السعودية والعراق والأردن.

وتوقعت المجموعة إتمام الصفقة خلال النصف الأول من هذا العام، وسيتم استخدام المتحصلات لتمويل مشاريع تدعم نمو الشركة وأعمالها.