فايزر تتوقع إيرادات بـ 29 مليار دولار من لقاح كورونا هذا العام

من المتوقع أن تصل مبيعات شركة فايزر Pfizer المصنعة للأدوية في العام 2021، إلى 80 مليار دولار، وهو أعلى رقم سنوي لها على الإطلاق، وفقًا للرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويتوقع المحللون أن تصل العائدات إلى 100 مليار دولار في العام 2022، مع زيادة إنتاج علاج باكسلوفيد Paxlovid الفموي المضاد للفيروسات من قبل الشركة.

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تتوقع شركة الأدوية الأميركية التي يمتد عمرها إلى 173 عامًا، مبيعات للعام 2021 بقيمة 36 مليار دولار و29 مليار دولار أخرى في عام 2022، فقط من لقاح كوفيد-19 الذي تم تطويره مع شريكتها BioNTech الألمانية.

التوقعات مرتفعة أيضًا بالنسبة إلى علاج Paxlovid، والذي يتم استخدامه في الولايات المتحدة وتم ترخيصه في كندا والمملكة المتحدة وأوروبا.

وتوقع المحللون في المتوسط ​​مبيعات تقارب 23 مليار دولار هذا العام. فعقد الشراء في الولايات المتحدة وحده - الذي يمثل سدس إنتاج شركة فايزر المتوقع للعام 2022 والذي يبلغ 120 مليون دورة علاج من باكسلوفيد - تجاوز 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تكون الأرباح من العقار عالية.

ارتفعت أسهم شركة فايزر بما يزيد عن 50% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، متفوقة بذلك على مكاسب بنسبة 17% لمؤشر S&P 500 في نفس الفترة الزمنية. وقبل الوباء، كان يتم تداول أسهم Pfizer في نطاق يقل عن 44 دولارًا لعدة سنوات.