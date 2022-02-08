مصر.. أوكيانوس وإنكوم تعرضان مشروعاً لإنتاج بدائل البلاستيك

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الثلاثاء، أن شركة أوكيانوس الأميركية وهي شركة عاملة في مجال البيئة وشركة إنكوم الدولية للخدمات البترولية والصناعية، عرضتا على مصر مشروع مقترح لإنشاء مصنع لإنتاج بدائل البلاستك صديقة للبيئة.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، إن مصر ترحب بهذا المشروع، والذي سيكون الأول من نوعه في البلاد، كجزء من مساعيها للحد من آثار تغير المناخ.

مادة اعلانية

تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.

من جانب آخر، استعرض رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، أداء البورصة المصرية، التي شهدت تذبذبا للمؤشرات داخل منطقة ضيقة بعد شهر يناير الذي شهد هبوطا ملحوظا.

وشرح أن حركة السيولة السريعة في السوق المصرية تتأثر في الوقت الحالي بتخمينات رفع الفائدة الأميركية، موضحا أن السوق المصرية تشكل أعلى سعر فائدة على أدوات الدخل الثابت، وتتحرك الأموال الأجنبية من سوق الأسهم إلى أدوات الدين لاقتناص فرص الفائدة المرتفعة.