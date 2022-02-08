"العالمية القابضة" تشتري 7.4% في موانئ أبوظبي قبيل الإدراج

أعلنت شركة الصير مارين ش.م.ع ، التي تعمل في قطاعات بحرية متعددة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، اليوم عن استثمار بقيمة 1.2 مليار درهم لشراء 375 مليون سهم في مجموعة موانئ أبوظبي المخصصة قبل طرحها للاكتتاب العام.

وسيدعم الاستثمار شركة الصير مارين ويسرع خطط التوسع المحلية والدولية للشركة.

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وتعمل شركة الصير مارين على تنمية محفظتها بشكل سريع والتي تضم الآن مجموعة موانئ أبوظبي والتي ستدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "إن الاستثمار في مجموعة موانئ أبوظبي أمر بالغ الأهمية لتحسين تنافسية الشركة وأداء قدرة الإيرادات. يعتبر الميناء محركًا اقتصاديًا، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة. إن مشاركتنا تسلط الضوء على ثقتنا في الاكتتاب العام لمجموعة موانئ أبوظبي وتضع معيارًا لمجتمع المستثمرين بشكل عام".

تأسست شركة الصير مارين في عام 2003، وهي شركة تعمل في مجال الخدمات البحرية في المنطقة برأس مال مدفوع يبلغ مليار وما يزيد عن 1200 موظف. اعتبارًا من ديسمبر 2021، بلغت أصول الشركة 6.1 مليار درهم، مقارنة بـ 717.81 مليون درهم إماراتي في بداية العام.

وتقدم شركة الصير مارين مجموعة من الخدمات بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع. وتوظف شركة الصير مارين أكثر من 1200 شخص من أكثر من 50 جنسية على ظهر السفن والموانئ.