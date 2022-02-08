"المرفأ" الإماراتية بصدد إصدار سندات تمويل بأكثر من مليار دولار

تتحضر شركة " المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء" الإماراتية، ميبكو، لإصدار سندات بأكثر من مليار دولار لإعادة تمويل وبدء مرحلة جديدة من المشروع تهدف إلي توفير 80 مليون غالون يوميا من المياه المحلاة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن إطار التمويل الذي قد يتم اللجوء إليه يتشابه مع سندات سويحان للطاقة الكهروضوئية الخضراء والتي جمعت نحو 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.

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وميبكو هي محطة مشتركة لإنتاج 1.702 ميجاوات من الكهرباء، و 53 مليون غالون يومياً من المياه المحلَّاة، بدأ المشروع عملياته التجارية في أكتوبر 2017.

تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 60% من أسهم شركة ميبكو، في حين تمتلك كل من سويتز وإنجي باقي حصة المشروع بنسبة 20% لكل منهما.

وقال أحد المصادر لـ"العربية.نت"، "إن السندات ستوفر السيولة لإعادة تمويل المشروع الذي انطلق بالعام 2014 مع جمع 1.2 مليار دولار لقرض لأجل 7 سنوات، بالإضافة إلى تمويل المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

ويقدم خدمات المشورة التمويلية لـ"سويتز" و"إنجي" كل من MUFG وAlderbrook.