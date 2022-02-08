"تهامة" توصي بتخفيض رأس المال 71.4% ثم زيادته بـ350 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات والعامة والتسويق، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توصية المجلس إلى الجمعية العامة غير العادية لتصبح خفض رأس مال الشركة بقيمة 125 مليون ريال عن طريق إلغاء أسهم، ومن ثم زيادة رأس المال بقيمة 350 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد والتي تنتهي في 01-08-1443هـ.

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وبحسب التوصية، فإن رأس المال يصبح بعد التخفيض 50 مليون ريال، بدلاً من 175 مليون ريال، بنسبة تخفيض 71.43%.

وأضافت الشركة، أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وذلك عبر إلغاء 12.5 مليون سهم، من خلال إلغاء سهم مقابل 1.4 سهم.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال، بنسبة زيادة 700%.

وذكرت الشركة، أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد إلتزامات مالية، عن طريق إضافة 35 مليون سهم.

ستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وعينت "تهامة" شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالى لعملية تخفيض ورفع رأس المال.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في توصيته السابقة، بتخفيض رأس المال من 175 مليون ريال، إلى 100 مليون ريال بعد التخفيض، بنسبة تخفيض 42.9%، كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 50 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون ريال، بدلاً من 100 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.