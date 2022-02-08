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845 مليون درهم أرباح "موانئ أبوظبي" في 2021 بنمو 113%

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سوق أبوظبي

845 مليون درهم أرباح "موانئ أبوظبي" في 2021 بنمو 113%

نمت إيرادات المجموعة 14% العام الماضي إلى نحو 4 مليارات درهم

دبي - العربية.نت

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حققت مجموعة موانئ أبوظبي أرباحا صافية بلغت 845 مليون درهم بنهاية عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 113% على أساس سنوي.

كما نمت إيرادات المجموعة 14% العام الماضي إلى نحو أربعة مليارات درهم.

جاء ذلك على خلفية تسجيل حجم مناولة الحاويات والشحن رقما قياسيا بلغ 45 مليون طن و3 ملايين و400 ألف حاوية نمطية.

هذا وكانت الشركة قد حصلت على تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي S&P وفيتش.

يذكر أنه تم اليوم الثلاثاء، بدء تداول سهم موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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