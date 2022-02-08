سوق أبوظبي
845 مليون درهم أرباح "موانئ أبوظبي" في 2021 بنمو 113%
نمت إيرادات المجموعة 14% العام الماضي إلى نحو 4 مليارات درهم
حققت مجموعة موانئ أبوظبي أرباحا صافية بلغت 845 مليون درهم بنهاية عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 113% على أساس سنوي.
كما نمت إيرادات المجموعة 14% العام الماضي إلى نحو أربعة مليارات درهم.
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جاء ذلك على خلفية تسجيل حجم مناولة الحاويات والشحن رقما قياسيا بلغ 45 مليون طن و3 ملايين و400 ألف حاوية نمطية.
هذا وكانت الشركة قد حصلت على تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي S&P وفيتش.
يذكر أنه تم اليوم الثلاثاء، بدء تداول سهم موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
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