أرباح "جي إف إتش" السنوية ترتفع 87% إلى 84 مليون دولار

أظهرت بيانات مجموعة جي إف إتش، ارتفاع صافي الربح بنسبة 87% خلال عام 2021 إلى 84.22 مليون دولار، مقابل 45.10 مليون دولار في العام السابق له.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى الأداء القوي المستمر لأنشطة المجموعة بما يشمل الصيرفة الاستثمارية والتجارية، وكذلك الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.

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وارتفعت أرباح المجموعة - المدرجة في بورصات الكويت والبحرين ودبي - بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من 2021 إلى 23.88 مليون دولار، مقابل 21.93 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وأوصى مجلس الإدارة، بتوزيع أسهم منحة بنسبة 1.5% من رأس المال المدفوع، وأرباح نقدية للمساهمين بنسبة 4.57% من رأس المال عن عام 2021.