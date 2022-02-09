اتهام "ستاربكس" بطرد 7 موظفين يسعون للانضمام إلى نقابة

اتهم اتحاد يمثل موظفي مقاهي "ستاربكس"، إدارة السلسلة بطرد موظفين يسعون للانضمام إلى النقابة في ولاية تينيسي الأميركية.

وأفادت نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" (اتحاد موظفي ستاربكس)، بأن سبعة موظفين يمثلون "تقريبا كل اللجنة المنظمة للنقابة" في فرع في ممفيس، طُردوا بعد أسابيع على تمكن مقهيين في نيويورك رسميا من إنشاء نقابة في أول خطوة من نوعها.

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وقالت نيكي تايلور، التي كانت تعمل مراقبة للدوامات في بيان نشرته النقابة: "طُردت من (ستاربكس) اليوم بسبب (سياسات) لم أسمع عنها من قبل ولم أُنبّه بشأنها من قبل".

واعتبرت ذلك "مسعى واضحا من (ستاربكس) في مواجهة أولئك الذين يقودون جهود النقابة في فرعنا وتخويف شركاء آخرين".

ولم ترد "ستاربكس" على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.

وفي ديسمبر، أصبح مقهيان لـ"ستاربكس" في بافالو بولاية نيويورك، أول فرعين في الولايات المتحدة يصوتان بالموافقة على إنشاء نقابة.

والآن يحاول موظفون في أكثر من 50 فرعا القيام بخطوة مماثلة.

وشددت سلسلة المقاهي التي أعلنت في أكتوبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا بالساعة، على أنها ليست ضد النقابات العمالية، لكنها قالت إن المشكلات التي أثارها الموظفون، لا تبرر إنشاء نقابة.

وقالت نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" التي تضم الموظفين في نيويورك، إن المجموعة طردت موظفين في تينيسي بعدما سمحوا لصحافيين بإجراء مقابلات في الفرع عقب انتهاء الدوام في ذلك اليوم.

وأضافت في بيان بأن "(ستاربكس) اختارت أن تطبق بشكل انتقائي سياسات لم تكن تطبق بانتظام من قبل"، مثل حظر الدخول خلف منضدة تقديم الخدمة في غياب موظفين، "كذريعة لطرد قادة نقابات".

وقالت النقابة إنها سترفع دعوى لدى المجلس الوطني لشؤون العمل.