اكتتاب شركة علم.. تغطية شريحة الأفراد 1311% و تخصيص 6 أسهم

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

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وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

شارك في تغطية الاكتتاب 1.12 مليون فرد، بتغطية 1311%، وجمعت طلبات الأفراد 12.09 مليار ريال.

وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%، فيما سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.