الخسائر الفصلية لـ"تهامة" تتراجع 35% إلى 11 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن انخفاض صافي خسارة الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 35.1% إلى 10.9 مليون ريال، قياسا على خسارة 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الخسائر بنسبة 32.9% خلال الربع الثالث، مقابل 8.2 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر السابق.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المصروفات البيعية والإدارية بما يقارب مليوني ريال سعودي.

وذكرت الشركة أن الربع المماثل من العام السابق شهد قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بما يقارب 1.8 مليون ريال سعودي.

وارتفعت حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 3.5 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض مصروفات التمويل بما يقارب 0.9 مليون ريال.

وانخفض مخصص الزكاة بما يقارب مليون ريال، وتمت مقابلة هذا الانخفاض في التكاليف جزئيا بانخفاض الإيرادات الأخرى بما يقارب 2.3 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 18% إلى 30.6 مليون ريال، مقابل 37.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.