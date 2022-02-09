استنفار في بنوك أوروبا وأميركا استعداداً لهجوم إلكتروني روسي محتمل

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن البنك المركزي الأوروبي طلب من البنوك الاستعداد لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية، مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا، في وقت تستعد المنطقة لتداعيات مالية.

لقد هزت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا، الذين يخشون من غزو قد يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برحلات مكوكية من موسكو إلى كييف، في محاولة للقيام بدور الوسيط بعد أن حشدت روسيا قواتها بالقرب من أوكرانيا.

وقالت المصادر إن كريستين لاغارد التي تشرف على أكبر المقرضين في أوروبا، في حالة تأهب لخطر الهجمات الإلكترونية على البنوك التي يتم إطلاقها من روسيا.

قال أحد المصادر للوكالة، إنه في حين أن الجهة المنظمة كانت تركز على عمليات الاحتيال العادية التي ازدهرت خلال الوباء، فقد حولت الأزمة الأوكرانية انتباهها إلى الهجمات الإلكترونية التي تم إطلاقها من روسيا، مضيفًا أن البنك المركزي الأوروبي استجوب البنوك بشأن دفاعاتها.

وقال المصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم محتمل.

كما أصدرت وزارة الخدمات المالية في نيويورك، تنبيهًا للمؤسسات المالية في أواخر شهر يناير، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حال غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أميركية، وفقًا لوكالة الاستخبارات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز.