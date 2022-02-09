"أبوظبي الأول" يعرض شراء "هيرميس" المصرية بـ1.2 مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تلقت كتابا من بنك أبوظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

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وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق أمس عند 15.85 جنيه.

وحسب البيان، ستقوم الشركة بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، علما بأن السعر المبدئي 19 جنيها للسهم الواحد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وتابعت الهيئة: "سيتم إقرار تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية".

وقررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم هيرميس بعد أن أوقفته صباحا.

وبعد عودة السهم للتداول اعتباراً من الساعة 10:20 بتوقيت القاهرة قفز بنحو 15.95%.

من جانبها، أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن مجلس إدارتها يقوم حاليا بدراسة العرض، مضيفة: "سوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم".

وذكرت هيرميس في بيان، أن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

يأتي عرض بنك أبوظبي الأول ليعكس تزايد تحول البنوك في الإمارات إلى التوسع في الخارج للحفاظ على النمو، حيث استحوذ بنك أبوظبي الأول في العام الماضي على وحدة بنك عودة في مصر، واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على Denizbank التركي في عام 2019.