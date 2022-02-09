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بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً ممتازة بـ 750 مليون دولار

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بنك دبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي
سوق دبي

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً ممتازة بـ 750 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك دبي الإسلامي، في بيان اليوم الأربعاء، عن تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات بمعدل ربح 2.74% سنوياً.

وتمثل هذه الصفقة أول إصدار للصكوك من دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022، مما يمهد الطريق لجهات الإصدار الأخرى للوصول إلى الأسواق الدولية للصكوك.

وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، إلا أن بنك دبي الإسلامي أصدر صكوكه دون علاوة على الإصدار الجديد.

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وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها إطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي خاصة خلال العام المنصرم.

تخطى حجم الاكتتاب من المستثمرين أكثر من 2.5 مرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأميركي يمثل أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصداراتنا للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت.

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك HSBC، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

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