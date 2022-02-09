مجموعة سوفت بنك تنفي نيتها بيع مليار سهم بشركة علي بابا

نفى متحدث باسم مجموعة سوفت بنك في بيان لـ"رويترز" بأن يكون تسجيل مليار سهم إضافية من شركة علي بابا في الأسواق الأميركية مرتبطاً بأية معاملة مستقبلية للمجموعة اليابانية، التي تملك نحو 25% من أسهم "علي بابا".

وكانت شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية قد تقدمت الأسبوع الماضي بتسجيل المليار سهم كإيداع إضافي، وفسرها محللون في"سيتي غروب" بأنها خطوة تمهد لبيع محتمل لهذه الأسهم من قبل سوفت بنك.

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يذكر أن أسهم علي بابا تراجعت بنسبة 60% منذ أعلى مستوياتها في أكتوبر 2020 وسط حملة تنظيمية ضد شركات التكنولوجيا في الصين.