"توال" التابعة لـ"stc" تستحوذ بالكامل على "أول" تيلكوم الباكستانية

أعلنت "توال"، إحدى شركات مجموعة stc السعودية، توسع نطاق أعمالها دوليًا من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية "أول تيليكوم".

ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها خارج المملكة، في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.

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وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، التي ستسهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، فضلاً عن تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيتم بموجب هذه الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، إلى تغيير اسم "أول" لتصبح "توال باكستان"، مما يشكل نقطة الانطلاق لعمليات "توال" في السوق الباكستاني، علماً أن "أول" هي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، وتتولى حالياً بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد: "يسعدنا دخول شركة توال إحدى شركات المجموعة إلى سوق الاتصالات الباكستاني، حيث تتطلع الشركة إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستاني، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان".

وأضاف الوتيد، أن هذه الخطوة تؤكد بأن توال قد باتت في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق وجودها خارج المملكة، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توال محمد الحقباني: "تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية، ونحن في توال، نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايداً في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية، إضافة إلى وضع الأساس لمزيد من التوسع في باكستان، وعلى الصعيد الدولي بشكل عام".

وتمتلك توال محفظة تضم أكثر من 15500 برج اتصالات في السعودية، وتعمل في المملكة بموجب ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2019، وتدعم الشركة خطط التحول الرقمي في المملكة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها 2030، كما تعمل الشركة على توسيع نطاق وصولها عبر مدن ومناطق جديدة في البلاد، إضافة إلى طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية، مثل أبراج الاتصالات الذكي، وأبراج قادرة على دعم تقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحلول داخل المباني (IBS).