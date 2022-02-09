"جونسون أند جونسون" توقف إنتاج لقاح كورونا المفضل لدى البلدان الفقيرة

أوقفت شركة الأدوية الأميركية "جونسون أند جونسون" إنتاج لقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ"كوفيد-19"، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

أشار التقرير إلى أن شركة الأدوية أوقفت العام الماضي بهدوء الإنتاج في مصنع في ليدن بهولندا، والذي كان المرفق الوحيد الذي تم فيه تصنيع جرعات قابلة للاستخدام من اللقاح، مما قد يلحق الضرر بعملائها، بما في ذلك الدول النامية التي تفضل جرعة واحدة من عقار J&J على بدائل مزدوجة الجرعة.

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بدلاً من ذلك، استخدمت شركة جونسون أند جونسون المصنع للعمل على عقار تجريبي - يحتمل أن يكون أكثر ربحية - يمكن أن يحمي من فيروس غير ذي صلة يطال الجهاز التنفسي، وفقًا للتقرير.

ومن المتوقع أن يستأنف المصنع تصنيع لقاح كوفيد-19، لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك.

لم تعلق J&J على التقارير الإعلامية حول إيقاف الإنتاج بالمصنع، لكنها قالت في بيان لـ CBS News: "لدينا حاليًا ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19 الخاص بنا في المخزون ونواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الاتحاد الإفريقي".

اللقاح المفضل لدى البلدان الفقيرة

لقاح J&J، المسمى لقاح Janssen COVID-19، الذي صنعته Janssen Biotech التابعة لشركة Johnson & Johnson، هو اللقاح المفضل لدى البلدان الفقيرة التي تعتمد على شركة الأدوية لمساعدتها على مكافحة الوباء.

وقد فضلت الدول الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة لقاحات من مودرنا وفايزر، لأن الاثنين يبدو أنهما أكثر فعالية ضد متغيرات كورونا مثل أوميكرون، ولأن لقاح Janssen، في الماضي، كان مرتبطًا بحالات نادرة من تجلط الدم قد تهدد الحياة.

وبالنظر إلى أن هناك حاجة لجرعة واحدة فقط من لقاح J&J، فهو أقل تكلفة من نظرائه من اللقاحات ذات الجرعة المزدوجة، كما أنه أسهل في النقل، مما يجعله شائعاً في البلدان منخفضة الدخل.