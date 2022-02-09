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شركة بريطانية ترفض استحواذ "أجيليتي" عليها.. العرض أقل من القيمة

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أجيليتي
عرض "أجيليتي" يمثل علاوة بنسبة 52% على سعر سهم "جون مينزيس" عند الإغلاق أمس
شركات

شركة بريطانية ترفض استحواذ "أجيليتي" عليها.. العرض أقل من القيمة

وصل إلى 635.5 مليون دولار

لندن - رويترز

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رفضت شركة "جون مينزيس" البريطانية لخدمات المطارات اليوم الأربعاء، عرضا قيمته نحو 469 مليون جنيه أسترليني (635.54 مليون دولار) للاستحواذ عليها من وحدة تابعة لـ"أجيليتي" الكويتية للمخازن العمومية، قائلة إنه أقل من قيمة الشركة.

وذكرت "جون مينزيس"، وهي واحدة من أكبر موفري الخدمات الأرضية والتزويد بالوقود والضيافة والصيانة، أنها رفضت بالإجماع عرضا قيمته 510 سنتات للسهم من شركة "ناشيونال لخدمات الطيران" (ناس) الكويتية التي تقدم خدمات طيران في الأسواق الناشئة.

ويمثل العرض علاوة بنسبة 52% على سعر سهم "جون مينزيس" عند الإغلاق أمس.

وقالت الشركة في بيان، إن "العرض انتهازي بشدة ويأتي في وقت لم تنعكس بعد خطوات الإدارة على قيمة (مينزيس) على نحو كامل، فضلا عن عدم عودة الأعمال الأساسية لمستويات ما قبل الجائحة".

وأشارت الشركة التي تتخذ من إدنبره مقرا، أن العرض جاء في أعقاب عرض سابق من "ناس" للشراء بقيمة 460 سنتا للسهم.

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