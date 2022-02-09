سوق السعودية
"كيمانول" تسحب ملف زيادة رأس المال من هيئة السوق
بسبب التحسن الملحوظ للمركز المالي للشركة
أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" اليوم الأربعاء، عن سحب ملف زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية، المُقدم إلى هيئة السوق المالية في 4 أكتوبر 2021.
وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك بسبب التحسن الملحوظ للمركز المالي للشركة والتغيرات الإيجابية التي طرأت على الأسواق العالمية خلال الآونة الاخيرة.
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كانت الشركة قد تقدمت بطلب لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بقيمة نحو 550.49 مليون ريال.
وذكرت "كيمانول" في بيان سابق، أنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية.
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