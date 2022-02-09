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82 ريالاً للسهم سعر نهائي لطرح "طبية".. وتغطية اكتتاب المؤسسات 49 مرة

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شركة طبية
شركة طبية
سوق السعودية

82 ريالاً للسهم سعر نهائي لطرح "طبية".. وتغطية اكتتاب المؤسسات 49 مرة

تخصيص مليون سهم للمستثمرين الأفراد

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدخيل المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي للطرح العام الأولي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 5 ملايين سهم عادي، تمثل 25% من أسهم طبية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تمت تغطية الطرح 48.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة أن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير، حيث سيتم تخصيص مليون سهم عادي للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) كحد أقصى تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

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